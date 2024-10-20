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Лукашенко не уверен, что снова увидит Воложин

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  • 20.10.2024, 12:22
  • 2,186
Лукашенко не уверен, что снова увидит Воложин

Диктатор совсем плох?

Лукашенко отметился странными высказываниями, посещая 19 октября в Воложине (Минская область) фестиваль-ярмарку «Дажынкі-2024».

«Нельзя стягивать людей в два-три города в стране, а то и в Минск. Горький опыт наших соседей говорит о том, что это катастрофа для тех, кто живет, допустим, в Минске или Москве», - сказал диктатор.

Он также заявил, что, возможно, это его последнее посещение Воложина.

«В жизни всякое бывает: может, мне как «президенту» и не придется, не будет возможности приехать к вам, сельчанам», - сказал Лукашенко.

Напомним, что 8 октября Лукашенко не смог подняться по лестнице в Кремле. Это подогрело очередные разговоры о его плохом состоянии здоровья.

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