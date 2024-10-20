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Названа рыба значительно полезнее популярного тунца

  • 20.10.2024, 15:12
  • 3,212
Названа рыба значительно полезнее популярного тунца

Специалисты советуют обязательно добавить ее в рацион.

Рыба – полезный продукт, содержащий жирные кислоты Омега-3, которые важны для здоровья нашего организма. Однако некоторые виды рыбы содержат также и большое количество ртути, что может быть опасно, пишет ТСН.

Управление по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов обнаружило, что сардины являются рыбой с самым низким содержанием ртути, лишь 0,013 частей на миллион.

Также моллюски и ракообразные, как гребешки, креветки и устрицы, имеют более низкий уровень ртути, чем любая исследованная рыба, поэтому это также отличные варианты, если вы хотите насладиться морепродуктами.

Почему сардины действительно полезны для вашего здоровья

Так в чем же проблема ртути? Ртуть может быть чрезвычайно токсична в высоких концентрациях, а повышенное влияние металла создает ряд проблем со здоровьем. Проблемы, связанные с влиянием ртути, включают нарушение работы мозга, сердца и легких, ослабление иммунной системы и даже почечную недостаточность.

Поскольку рыба является основным способом контакта большинства людей с металлом, имеет смысл задуматься, стоит ли вам вообще есть что-то из моря. Проблема в том, что вообще отказываться от морепродуктов может быть сложно. Не говоря уже о том, что рыба содержит очень полезные для человеческого организма вещества.

Сардины же отличный вариант по многим причинам. Прежде всего, из-за низкого уровня ртути. Однако это еще не все.

Вы можете есть консервированные сардины, которые очень вкусны и не нуждаются в дополнительной обработке. А еще это очень удобно. Вы можете быстро приготовить такое блюдо, как макароны с лимонной сардиной, или сделать бутерброд в считанные минуты.

Кроме низкого содержания ртути, сардины являются хорошим источником кальция, калия, железа, витамина Е и других питательных веществ. Тем не менее, консервированные сардины также обладают высоким содержанием натрия. Поэтому, если это может угрожать вашему самочувствию, лучше покупать свежие сардины и жарить или запекать их самостоятельно.

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