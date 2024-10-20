В Осиповичском районе на сельхозпредприятии испортили свыше 75 тонн урожая 1 20.10.2024, 17:16

Ущерб составил почти 45 тысяч рублей.

В одном из сельхозпредприятий Осиповичского района сотрудники БЭП выявили факты бесхозяйственности, которые привели к порче свыше 75 тонн продукции, сообщает пресс-служба МВД.

Следователи установили, что в августе 43-летний директор предприятия и 26-летний агроном дали указание работникам на уборку зерновых. При этом они не обратили внимания на то, что показатели влажности превышали предельно допустимую норму. Затем была нарушена технология хранения семенного материала озимого хлеба — тритикале. В итоге зерно сгнило.

Ущерб составил почти 45 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело за служебную халатность (ст. 428 УК Беларуси). Максимальная ответственность за это — лишение свободы на срок от 2 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

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