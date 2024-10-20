В чемпионате Нидерландов забили невероятный гол с центра поля
- 20.10.2024, 23:00
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Видеофакт.
В воскресенье, 20 октября, состоялся матч 9-го тура чемпионата Нидерландов между «Хераклесом» и «Аяксом».
На 28-й минуте поединка форвард «Хераклеса» Марио Энгельс отметился одним из лучших голов сезона.
Энгельс получил мяч в центре поля после ошибки футболиста «Аякса» и блестяще пробил в одно касание, шокировав вратаря амстердамцев.
В соцсетях уже пишут, что гол Энгельса будет претендовать на премию Ференца Пушкаша — награду, которую вручают за самый красивый гол года.
«Аякс» в итоге сумел вернуться в игру после потрясающего мяча и одержал победу со счетом 4:3.