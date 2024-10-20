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В чемпионате Нидерландов забили невероятный гол с центра поля

  • 20.10.2024, 23:00
  • 1,244
В чемпионате Нидерландов забили невероятный гол с центра поля

Видеофакт.

В воскресенье, 20 октября, состоялся матч 9-го тура чемпионата Нидерландов между «Хераклесом» и «Аяксом».

На 28-й минуте поединка форвард «Хераклеса» Марио Энгельс отметился одним из лучших голов сезона.

Энгельс получил мяч в центре поля после ошибки футболиста «Аякса» и блестяще пробил в одно касание, шокировав вратаря амстердамцев.

В соцсетях уже пишут, что гол Энгельса будет претендовать на премию Ференца Пушкаша — награду, которую вручают за самый красивый гол года.

«Аякс» в итоге сумел вернуться в игру после потрясающего мяча и одержал победу со счетом 4:3.

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