Куба погрузилась во тьму 5 21.10.2024, 15:01

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Фото: REUTERS/Norlys Perez

Как выглядит полный блэкаут острова.

На Кубе сотрудники экстренных служб пока не могут восстановить энергосистему страны, вышедшую из строя 18 октября и погрузившую остров в блэкаут, сообщает The Guardian.

«Процесс повторного подключения энергетической системы остается сложным», — сообщили в кубинском Министерстве энергетики.

По данным журналистам, ремонтные бригады трижды потерпели неудачу, пытаясь перезапустить энергетическую систему. В Минэнергетики отмечали, что очередные неполадки, не позволившее завершить блэкаут, случились в подсистеме, в которую входит столица Кубы — Гавана.

Еще 18 октября власти Кубы отправили по домам госслужащих из ведомств не первостепенной важности, а также отменили занятия в школах из-за аварии.

Как пишут журналисты, последствия блэкаута усугубляются в том, что у кубинского правительства проблемы с финансами. Отключения электроэнергии продолжительностью до 20 часов в день стали обычным явлением по всему острову — поскольку государство изо всех сил пытается закупить достаточно топлива на мировых рынках для своих пяти основных теплоэлектростанций.

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