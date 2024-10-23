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В Индонезии создали премиальный бронированный внедорожник

  • 23.10.2024, 12:53
В Индонезии создали премиальный бронированный внедорожник

Роскошный брат SsangYong.

Индонезийская компания PT Pindad, которая специализируется на военной технике, выпустила свой первый автомобиль — внедорожник MV3 Garuda Limousine. Его будут выпускать небольшими партиями. Об этом сообщает издание Indonesia Business Post.

Новый MV3 Garuda Limousine — большой пятиметровый внедорожник, построенный на рамном шасси KGM/SsangYong Rexton. Авто отличается рубленым дизайном с высоким капотом. Широкая решетка радиатора сочетается с крупными диодными фарами. Кузов украсили традиционным индонезийским орнаментом парангом.

MV3 Garuda Limousine создан для президента Индонезии Прабово Субианто. Именно поэтому внедорожник является бронированным — выдерживает обстрел пулями калибром 5,45 или 7,62 мм. Он получил пуленепробиваемые стекла и шины, которые не боятся проколов. Масса авто составляет 2950 кг.

Сзади установлены отдельные сиденья

Салон MV3 Garuda Limousine отделали кожей и деревом, а сзади установлены два отдельных кресла. Внедорожник получил 12-дюймовый дисплей и проекцию на лобовое стекло.

Кроме того, комплектация MV3 Garuda Limousine получил камеры кругового обзора, Wi-Fi, телевизор, холодильник и электропривод выдвижных подножек.

Под капотом установлен 2,2-литровый турбодизель от SsangYong Rexton на 202 л. с., в паре с которым работает 8-ступенчатый автомат. Полноприводный MV3 Garuda Limousine способен развить 100 км/ч.

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