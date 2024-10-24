12-летний белорус, играющий за «Реал», обогнал Глеба 1 24.10.2024, 13:27

Алексей Майоров

Пока по подписчикам в Instagram.

Instagram-аккаунт Алексея Майорова уже обошел по числу подписчиков аккаунт экс-игрока «Штутгарта», «Арсенала» и «Барселоны» Александра Глеба. У Алексея 20,4 тысячи фолловеров, а у Александра — 17,4 тысячи. Для сравнения: еще один известный экс-игрок сборной Беларуси Виталий Кутузов интересен 13 тысячам пользователям соцсети, пишет «Зеркало».

Напомним, 12-летний Алексей Майоров заключил контракт с мадридским «Реалом» в августе этого года. 5 октября в одном из матчей юношеского чемпионата страны он забил четыре мяча.

В апреле этого года испанские СМИ писали, что на белоруса претендовала и «Барселона». А отец Алексея отмечал, что у него были контакты насчет сына с французским ПСЖ и английским «Манчестер Сити».

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