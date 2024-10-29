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Сбежавшие из КНДР военные хотят отправиться в Украину

  • 29.10.2024, 8:01
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Сбежавшие из КНДР военные хотят отправиться в Украину

В качестве «агентов психологической войны».

Группа из почти 200 северокорейцев, которые сбежали из страны и проживают в Южной Корее, хотят отправиться в Украину, чтобы начать «психологическую войну» против своих бывших товарищей.

Об этом сообщает South China Morning Post.

По информации издания, опираясь на свое военное прошлое, эта группа бывших солдат стремится использовать свои инсайдерские знания о северокорейской армии, чтобы дезорганизовать и деморализовать войска, отправленные воевать в Украину.

«Мы все военные ветераны, которые понимают военную культуру и психологическое состояние Северной Кореи лучше, чем кто-либо другой», — сказал Ан Чан-иль, 69-летний перебежчик и член группы.

Он также подчеркнул, что бывшие солдаты КНДР готовы к переброске в Украину.

«Мы готовы отправиться туда, где это необходимо, чтобы работать в качестве агентов психологической войны — через громкоговорители, распространяя листовки и даже выступая в качестве переводчиков», — сказал он.

Другая ключевая фигура в этой инициативе, Ли Мин Бок, обратился со своей просьбой напрямую к украинскому правительству. Он опубликовал открытое письмо в посольство Украины в Сеуле, обращаясь к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой разрешить помочь в спасении северокорейских солдат, которых он назвал «пушечным мясом».

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