Ученые обнаружили в космосе структуру, которой не должно быть 29.10.2024, 11:28

Это бросает вызов теориям об эволюции Вселенной.

На расстоянии 6,9 млрд световых лет от нас астрономы обнаружили гигантскую структуру, состоящую из галактик, которая по форме напоминает почти идеальное кольцо. Диаметр этого кольца составляет колоссальные 1,3 млрд световых лет.

Такая структура, согласно нынешним представлениям о Вселенной просто не должна существовать, хотя на самом деле это уже вторая подобная огромная аномалия, обнаруженная в космосе за последние несколько лет. Исследование опубликовано в Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, пишет ScienceAlert (перевод - «Фокус»).

Новая гигантская структура, которая состоит из большого количества галактик, получила из-за своей характерной формы название Большое Кольцо. Новое открытие предполагает, что возможно, ученым придется пересмотреть основные предположения стандартной космологической модели, которая описывает Вселенную. Большое Кольцо астрономы обнаружили не напрямую, а с помощью анализа света квазаров, то есть объектов, создаваемых массивными черными дырами, которые излучают очень много яркого света.

Наличие данной структуры ученые не могут объяснить исходя из существующего понимания эволюции Вселенной. Проще говоря, Большое Кольцо из-за своего огромного размера нарушает космологический принцип – одну из основ космологии. Согласно космологическому принципу вся материя во Вселенной должна быть распределена равномерно, а весь космос должен выглядеть однородным и одинаковым во всех направлениях. Поэтому не должно существовать слишком больших структур, которые отличаются от других участков космоса в огромных масштабах Вселенной.

Несмотря на то, что галактики и скопления галактик являются большими скоплениями материи, все, космологический принцип гласит, что гораздо большие по размеру структуры существовать не должны. Сейчас считается, что самая большая из возможных структур может иметь размер не более 1,2 млрд световых лет. То есть максимально допустимое значение для скопления материи в отдельно взятом участке космоса.

Но Большое Кольцо больше это предела, ведь его диаметр составляет 1,3 млрд световых лет. Предполагается, что окружность кольца составляет примерно 3,3 млрд световых лет. Таким образом по этому параметру данный гигант похож на еще одну огромную структуру, обнаруженную той же командой астрономов 3 года назад.

Тогда ученые обнаружили структуру длиной 3,3 млрд световых лет, которая получила название Гигантская Дуга. Самое интересное, что и Дуга, и Кольцо находится в относительной близости друг к другу. Наличие таких структур еще более усугубляет проблему с пониманием эволюции космоса.

Астрономы пока не могут объяснить, каким образом в космосе возникли такие гиганты. Возможно, Вселенная на самом деле возникла и развивалась не так, как предполагает стандартная космологическая модель. Поэтому такие структуры и смогли сформироваться. Возможно, такие гигантские объекты являются одним из типов топологического дефекта в ткани пространства-времени, известного как космические струны. Эти дефекты, как предполагают некоторые ученые, возникли в ранней Вселенной, когда произошло резкое расширение пространства-времени.

Ученые продолжат свои наблюдения, чтобы попытаться разгадать загадку эти огромных структур. На самом деле Большое Кольцо является уже седьмой подобной гигантской структурой, обнаруженной в космосе, которая бросает вызов теориям устройства и эволюции Вселенной. Например, самой большой структурой в космосе, известной ученым, является сверхскопление галактик Великая стена Геркулес — Северная Корона. Размер этого объекта — 10 млрд световых лет.

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