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Назначен новый главарь «Хезболлы»

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  • 29.10.2024, 13:33
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Назначен новый главарь «Хезболлы»

Он был замом Насраллы.

Новым главарем базирующейся в Ливане радикальной шиитской группировки «Хезболла», которую США признали террористической организацией, объявлен шейх Наим Касем, сообщает «Радио Свобода».

В распространенном во вторник заявлении проиранской группировки говорится, что Касем избран ее новым генеральным секретарем - вместо убитого 27 сентября в пригороде Бейрута в результате атаки израильской авиации Хасана Насраллы.

До этого, с 1991 года шейх Наим Касем был заместителем генерального секретаря «Хезболлы», которая является как вооруженной группой, так и политической партией, контролирующей большую часть районов с шиитским населением на юге Ливана. Партия «Хезболла» представлена в ливанском парламенте. Евросоюз признает террористическим только военизированное крыло организации, но не политическую партию.

Касем участвовал в организации избирательных кампаний «Хезболлы» в парламент Ливана с тех пор, как группировка впервые приняла участие в таких выборах в 1992 году.

Ранее в октябре израильские военные подтвердили убийство в результате удара сил ЦАХАЛ по югу Бейрута Хашема Сафи ад-Дина, которого называли предполагаемым преемником Насраллы после его гибели.

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