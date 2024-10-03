Молочно-товарные комплексы в Беларуси будут строить по «секретному» указу 2 3.10.2024, 8:12

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По 10 в каждой из областей.

Совет министров постановлением №727 от 1 октября утвердило перечень организаций и инвестиционных проектов по строительству (возведению, реконструкции) молочнотоварных комплексов. Документ сегодня опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

В перечне 60 проектов, по 10 в каждой из областей.

В тексте постановления говорится, что оно принято во исполнение одного из пунктов указа №365-дсп от 17 сентября «О развитии молочной отрасли». Указ имеет гриф «для служебного пользования» и не публиковался.

Правительство также своим постановлением предложило «Белагропромбанк» ежемесячно предоставлять Минсельхозпроду, Минфину и Мнэкономики, а также облисполкомам информацию о суммах кредитов, заключенных в целях финансирования проектов, указанных в перечне, суммах предоставленных кредитов и суммах из возврата.

Кроме того, постановлением возлагается персональная ответственность за своевременный ввод в эксплуатацию молочно-товарных комплексов на председателей облисполкомов и руководителей сельскохозяйственных организаций.

Документ вступил в силу со дня его принятия.

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