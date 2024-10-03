закрыть
3 октября 2024, четверг, 9:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Молочно-товарные комплексы в Беларуси будут строить по «секретному» указу

2
  • 3.10.2024, 8:12
  • 2,634
Молочно-товарные комплексы в Беларуси будут строить по «секретному» указу

По 10 в каждой из областей.

Совет министров постановлением №727 от 1 октября утвердило перечень организаций и инвестиционных проектов по строительству (возведению, реконструкции) молочнотоварных комплексов. Документ сегодня опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

В перечне 60 проектов, по 10 в каждой из областей.

В тексте постановления говорится, что оно принято во исполнение одного из пунктов указа №365-дсп от 17 сентября «О развитии молочной отрасли». Указ имеет гриф «для служебного пользования» и не публиковался.

Правительство также своим постановлением предложило «Белагропромбанк» ежемесячно предоставлять Минсельхозпроду, Минфину и Мнэкономики, а также облисполкомам информацию о суммах кредитов, заключенных в целях финансирования проектов, указанных в перечне, суммах предоставленных кредитов и суммах из возврата.

Кроме того, постановлением возлагается персональная ответственность за своевременный ввод в эксплуатацию молочно-товарных комплексов на председателей облисполкомов и руководителей сельскохозяйственных организаций.

Документ вступил в силу со дня его принятия.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дефис на памятнике Виктору
Дефис на памятнике Виктору Ирина Халип
Все закручивается весьма стремительно
Все закручивается весьма стремительно Андрей Санников
Замкнуло систему
Замкнуло систему Владимир Халип
«Крымские дни» Лукашенко
«Крымские дни» Лукашенко Виталий Портников