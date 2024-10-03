МИД Польши поддержал передачу документов о преступлениях Лукашенко в Гаагу

МИД Польши поддержал передачу документов о преступлениях Лукашенко в Гаагу2
- 3.10.2024, 10:25
- 1,404
Документы в МУС передала Литва.
Министерство иностранных дел Польши поддерживает обращение Литвы в Международный уголовный суд в отношении Лукашенко. Об этом заявил в среду пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Павел Вроньски в комментарии «Белсату».
«Обращение литовского правительства в Международный уголовный суд и изучение прокурором Международного уголовного суда ситуации в Республике Беларусь на предмет возможных преступлений против человечности может стать важным шагом для обеспечения ответственности представителей режима Александра Лукашенко с мая 2020 года.
Мы согласны с тем, что есть обоснованные поводы полагать, что режим Лукашенко мог совершить преступления, определенные в Статуте Международного уголовного суда. Министерство иностранных дел вместе с другими компетентными органами анализировало этот вопрос, и этот процесс будет продолжен. Мы с интересом ознакомимся с аргументацией литовской стороны, что означает полную поддержку литовского обращения Министерством иностранных дел Польши», — сказал он.