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Канада и страны Северной Европы создадут оборонную коалицию против России в Арктике

  • 3.10.2024, 10:47
Канада и страны Северной Европы создадут оборонную коалицию против России в Арктике

Страны будут противостоять и Китаю.

Канада и страны Северной Европы работают над созданием оборонной коалиции для противодействия России и Китаю в Арктике, рассказала Bloomberg глава канадского МИД Мелани Жоли.

«Долгое время Канада думала, что мы защищены своей географией. Но теперь нам нужно считаться с тем, что мы страна, которая стоит лицом к лицу с Россией, и из-за изменения климата все больше стран проявляют интерес к Арктике, включая Китай», — сказала Жоли. Она подчеркнула, что Оттава должна учитывать эту «новую реальность».

Канада пообещала усилить свое военное присутствие в Арктике после вторжения России в Украину, а также на фоне растущего интереса Китая к Крайнему Северу. В конце сентября Жоли провела встречу со своими коллегами из Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии и Швеции в канадском городе Икалуит, пишет Bloomberg. Министры договорились изучить пути создания «диалога по безопасности в Арктике» или нового форума для обсуждения вопросов обороны.

При этом все перечисленные страны, включая США и Россию, входят в Арктический совет — межправительственную организацию арктических государств. После начала российско-украинской войны в 2022 году все страны Арктического совета отказались от участия в заседаниях под председательством Москвы.

Посол России в Канаде Олег Степанов в конце сентября говорил, что в рабочих группах Арктического совета сохраняется «ручеек общения» между Москвой и Оттавой, а сотрудничество по этой линии в целом «худо-бедно дышит». При этом дипломат отметил, что на коммуникацию оказывает влияние тот факт, что абсолютно большинство стран — участниц совета стали членами НАТО.

Все государства — члены Арктического совета, кроме России, входят в военный альянс. Финляндия и Швеция присоединились к НАТО после начала полномасштабной войны в Украине.

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