закрыть
3 октября 2024, четверг, 16:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Великобритания передаст Маврикию острова Чагос

  • 3.10.2024, 16:07
Великобритания передаст Маврикию острова Чагос

После многолетних споров.

Великобритания объявила, что отказывается от суверенитета над отдаленным, но стратегически важным скоплением островов Чагос в Индийском океане, и передает их Маврикию. Об этом заявили премьер-министры двух стран, пишет BBC.

Решение Лондона положило конец десятилетиям напряженных переговоров между Великобританией и Маврикием по поводу архипелага.

В число островов Чагос входит тропический атолл Диего-Гарсия, используемый США в качестве военной базы для кораблей ВМС и бомбардировщиков дальнего действия. В частности, эта база использовалась американской авиацией при налетах на Афганистан и Ирак.

По условиям нового соглашения Британия арендует у Маврикия остров Диего-Гарсия на срок не менее 99 лет, что позволит Соединенным Штатам сохранить там свою военную базу.

По словам корреспондентов BBC, сохранение военной базы — ключевой фактор в условиях растущего геополитического соперничества в регионе между западными странами, Индией и Китаем.

Лидеры Великобритании и Маврикия заявили, что обязуются «обеспечить долгосрочное, безопасное и эффективное функционирование существующей базы на острове Диего-Гарсия, которая играет жизненно важную роль в региональной и глобальной безопасности».

США приветствовали «историческую» сделку. «Это наглядная демонстрация того, что с помощью дипломатии и партнерства страны могут преодолеть давние исторические проблемы и достичь мирных и взаимовыгодных результатов», — сказал президент Байден.

Договор все еще подлежит окончательной доработке, но стороны обещают завершить ее как можно скорее.

«Это важный момент в наших отношениях и демонстрация нашей неизменной приверженности мирному разрешению споров и верховенству закона», — говорится в совместном заявлении премьер-министра Великобритании Кира Стармера и премьер-министра Маврикия Правинда Джагнота.

Архипелаг Чагос был отделен от Маврикия в 1965 году, когда Маврикий был еще британской колонией. Британия купила его за 3 миллиона фунтов и объявила своей заморской территорией в Индийском океане.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Беларусь ждет «делукашенизация»
Беларусь ждет «делукашенизация» Валерий Карбалевич
Дни военной экономики России сочтены
Дни военной экономики России сочтены Андерс Аслунд
Иран совершил большую ошибку
Иран совершил большую ошибку Александр Роднянский
Дефис на памятнике Виктору
Дефис на памятнике Виктору Ирина Халип