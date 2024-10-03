Великобритания передаст Маврикию острова Чагос
- 3.10.2024, 16:07
После многолетних споров.
Великобритания объявила, что отказывается от суверенитета над отдаленным, но стратегически важным скоплением островов Чагос в Индийском океане, и передает их Маврикию. Об этом заявили премьер-министры двух стран, пишет BBC.
Решение Лондона положило конец десятилетиям напряженных переговоров между Великобританией и Маврикием по поводу архипелага.
В число островов Чагос входит тропический атолл Диего-Гарсия, используемый США в качестве военной базы для кораблей ВМС и бомбардировщиков дальнего действия. В частности, эта база использовалась американской авиацией при налетах на Афганистан и Ирак.
По условиям нового соглашения Британия арендует у Маврикия остров Диего-Гарсия на срок не менее 99 лет, что позволит Соединенным Штатам сохранить там свою военную базу.
По словам корреспондентов BBC, сохранение военной базы — ключевой фактор в условиях растущего геополитического соперничества в регионе между западными странами, Индией и Китаем.
Лидеры Великобритании и Маврикия заявили, что обязуются «обеспечить долгосрочное, безопасное и эффективное функционирование существующей базы на острове Диего-Гарсия, которая играет жизненно важную роль в региональной и глобальной безопасности».
США приветствовали «историческую» сделку. «Это наглядная демонстрация того, что с помощью дипломатии и партнерства страны могут преодолеть давние исторические проблемы и достичь мирных и взаимовыгодных результатов», — сказал президент Байден.
Договор все еще подлежит окончательной доработке, но стороны обещают завершить ее как можно скорее.
«Это важный момент в наших отношениях и демонстрация нашей неизменной приверженности мирному разрешению споров и верховенству закона», — говорится в совместном заявлении премьер-министра Великобритании Кира Стармера и премьер-министра Маврикия Правинда Джагнота.
Архипелаг Чагос был отделен от Маврикия в 1965 году, когда Маврикий был еще британской колонией. Британия купила его за 3 миллиона фунтов и объявила своей заморской территорией в Индийском океане.