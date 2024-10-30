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«Лес особый?! Только для вас»

  • 30.10.2024, 10:30
  • 1,254
«Лес особый?! Только для вас»

Белоруска показала, где нашла три ведра опят в конце октября.

В конце октября многие грибники возвращались из леса с пустыми корзинами и разочарованием. Однако некоторым везет.

Так, одна из белорусок, отправившаяся на поиски осенних даров природы, стала обладательницей настоящего грибного богатства.

Она опубликовала в TikTok видео с тремя ведрами опят (точнее, двумя ведрами и корзиной). Пользователи в комментариях завалили ее вопросами, где же такие найти, пишет «Телеграф».

@churkina.snezhana #апенькі #грыбы #лес #беларусь ♬ оригинальный звук - Сняжана Чуркіна

В то время как в некоторых уголках леса царит тишина, и лишь редкие грибочки прячутся под опавшими листьями, белоруске Снежанне Чуркиной удалось обнаружить множество сочных опят в конце октября.

По словам женщины, нашла она это чудо природы 28 октября в Столбцовском районе. В лес она заезжала от границы Несвижского района от деревни Бузуны.

В комментариях многие восхитились красотой грибов. Некоторые позавидовали и рассказали о своих «успехах» в лесу.

«У нас грибов нет. В Осиповицком районе есть, а мы 35 км от них — и 0», — рассказала одна из пользовательниц.

«Завидую вам. А в Барановичском районе ничего пока мы не находим, хотя бы на суп», — поделилась другая.

«Шик, блеск, красота» — восхитилась третяя.

Кто-то отметил, что в Орше «ни рядовок, ни опят», на что автор видео ответила, что и у них опята растут «очень локально».

«Не знаю, не знаю…! Лес особый?! Только для вас?! Пусто…» — написала еще одна пользовательница. Снежанна ответила, что «возможно, не там искали».

@churkina.snezhana Ответ пользователю @uladmaistar #грыбы #беларусь #лес #апенькі ♬ оригинальный звук - Сняжана Чуркіна

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