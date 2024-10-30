«Как это понимать?»: Зеленский возмутился сливом информации о ракетах Tomahawk 1 30.10.2024, 16:02

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Владимир Зеленский

Вопрос был сугубо конфиденциальным.

Запрос Украины на получение дозвуковых крылатых ракет большой дальности Tomahawk был одной из секретных частей «плана победы». Об этом во время интервью представителям СМИ стран Северной Европы заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он считает, что распространение этой информации означает, что между партнерами нет конфиденциальных моментов.

«Когда многие страны начали поддерживать план победы, вы видите, что сейчас происходит в медиа, — они сказали, что Украина хочет или хотела получить много ракет, таких как Tomahawk и т.д.», — заявил он.

Зеленский отметил, что вопрос по поводу этого вооружения был сугубо конфиденциальным между Украиной и администрацией Белого дома.

«Как понимать эти сообщения? Значит, это означает, что между партнерами нет ничего конфиденциального», — резюмировал глава украинского государства.

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