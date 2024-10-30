«Отслеживаю акции»: как белорусы справляются с расходами 1 30.10.2024, 16:50

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Истории о том, как экономия помогает выжить или накопить.

Экономность — очень полезный навык. Часто он помогает откладывать деньги на крупные покупки, а в Беларуси — ещё и просто выживать.

«Еврорадио» на условиях анонимности спросило у обычных белорусов, как и на чем они экономят, и узнало несколько полезных лайфхаков.

Марина. Мама

Как говорит моя мама, хочешь сэкономить — готовь дома. Еда должна быть сытной и полезной, чтобы хватило на несколько дней и не пришлось постоянно стоять у плиты.

В магазинах постоянно проходят распродажи и акции на определённые товары. Я это отслеживаю, в том числе на сайтах вроде «все скидки Минска». Обязательно нужно иметь дисконтные карты и подписаться на рассылки с SMS-уведомлениями.

Вообще, посещая магазины, уже знаешь наизусть, где какой ассортимент и цены. В этом смысле выбор есть на любой кошелёк.

Бытовая химия. Взаимозаменяемость марок приветствуется — иногда находишь для себя продукты даже лучше и дешевле, чем фирменные бренды.

Одежда. Очень выручает секонд-хенд, особенно для детей — они быстро растут, размеры меняются, постоянно покупать новое просто невыгодно. Ну а если нужно что-то из новой одежды, то выручают межсезонные распродажи.

Отдых. В этом году цены на отдых были заоблачными, поэтому в Турцию не слетали. Зато выбрались в белорусский санаторий и отлично провели время. А что еще нужно? Полежать, выспаться, свежий воздух и тишина. Да, кто-то любит активный отдых, но мне и в жизни движения хватает.

В экономии самое главное — это желание и позитивный настрой. Конечно, это не для всех, для многих экономия — настоящая мука. Такое, наверное, приходит с опытом.

Так живёт весь мир. Мало кому удается тратить на широкую ногу.

Сергей. Студент

Сейчас я учусь на первом курсе университета и, хотя переехал в Минск из небольшого города, о жизни здесь пока могу рассказать немного.

Что у меня по финансам за сентябрь: мама прислала 200 рублей, еще 100 с копейками — это стипендия, плюс немного помогла бабушка на начало учебного года. В итоге — 400 рублей.

Ты живешь один, надо каждый день что-то есть, ездить в универ и так далее, и приходит понимание, что этих денег очень мало. Но в целом мне удалось прожить на эту сумму без особых проблем.

Очень выручает помощь от мамы: она передает домашние заготовки, готовую еду в контейнерах, овощи (включая картошку). Так что у меня почти всегда есть ужин. Иногда даже удается взять что-то с собой на следующий день, чтобы пообедать на учебе.

Значительная часть бюджета уходит на проездной и оплату общежития — это сразу минус 100 рублей. Остальное в основном трачу на еду в течение дня. Например, почти каждый день обедаю в университетской столовой. В зависимости от аппетита оставляю там от 5 до 12 рублей.

На бытовую химию мы скидываемся с соседями по комнате — кажется, у нас на это ушло около 15 рублей. Личные средства гигиены тоже не отнимают слишком много. Девушкам, наверное, сложнее, а мне особо ничего не нужно, кроме зубной пасты, мыла и шампуня.

Одежду на эти деньги, конечно, не купишь: если что-то понадобится, придется просить у мамы или бабушки. Или пытаться откладывать, не знаю. Подработку искать пока не планирую — я еще толком не привык к университету, и с работой было бы слишком сложно.

На развлечения кое-что остается. Если хочется сходить в кино, то иду, если хочется купить кофе — покупаю. Главное, если видишь, что денег хватает — можно иногда себе позволить, но нечасто.

Студенческая жизнь полна разных трудностей, но она у меня только началась. Думаю, за следующие 4 года у меня еще будут всякие интересные истории о "выживании".

Людмила. Пенсионерка

По белорусским меркам я получаю очень хорошую пенсию — чуть меньше 800 рублей. Этим летом я еще и подзаработала, продав на рынке то, что смогла вырастить на даче, так что для жизни в Беларуси мне в целом хватает.

Да, экономлю. Овощи, некоторые фрукты и картошку не покупаю — этим меня полностью обеспечивает дача. Всё остальное стараюсь брать только по акциям или на рынке. Например, мясо или сало в мясных лавках на базарах обычно качественнее и дешевле, чем в магазинах.

Такие вещи, как сахар, соль, мука и масло, я обычно беру оптом, с запасом на полгода — так получается намного выгоднее. Внучка шутит: «Ты бы еще ящик тушёнки купила — тогда точно к войне была бы готова».

Бытовую химию часто покупать не приходится, но если и нужно, то стараюсь выбирать товары с хорошим соотношением цены и качества.

Очень выручают дисконтные карты. В некоторых магазинах есть специальные карты для пенсионеров — просто нужно в этом разобраться.

Одежду покупаю редко, только если что-то сезонное, например зимние сапоги. Иногда могу зайти в магазин прицениться, но чаще всего просто смотрю.

Часть денег отдаю внучке, помогаю. А остальное откладываю — мечтаю летом поехать с подругой на море. Рассматриваю вариант Греции. Визы и туры стоят недешево, но очень хочется наконец-то отдохнуть.

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