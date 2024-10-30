Литва ужесточит правила получения вида на жительство 30.10.2024, 17:34

С декабря.

Литва с декабря планирует ужесточить правила подачи заявлений на получение вида на жительство через внешних поставщиков услуг.

Об этом сообщило издание LRT со ссылкой на данные Министерства внутренних дел страны.

Как сообщило ведомство, отныне заявления смогут подавать только граждане той страны, в которой работает офис.

Отмечается, что это изменение отражает современные миграционные тенденции и возможности государственных учреждений, участвующих в обработке заявок.

«Это решение было принято в свете современных миграционных тенденций и потенциальных угроз безопасности нашего государства», – заявила руководительница литовского МВД Агне Билотайте.

Она акцентировала, что миграционная политика страны «должна отвечать интересам национальной безопасности, внешнеполитическим приоритетам, потребностям рынка труда и институциональным возможностям государства».

МВД отметило, что граждане стран, которые не имеют офиса внешнего провайдера услуг, как и раньше, смогут подавать заявления на получение разрешения на временное проживание через провайдеров в других странах, если они планируют приехать в Литву с целью воссоединения семьи, высококвалифицированной работы или обучения по утвержденным программам, в том числе докторскими программами.

Также иностранцы смогут подать заявление в другой стране, если они переведены в рамках своей компании или намерены работать на должностях преподавателей или исследователей по трудовым договорам с литовскими научными и учебными учреждениями.

Те, кто приезжает в Литву, чтобы работать на крупного инвестора или в рамках программы коллективного переселения на основании Закона об инвестициях, также имеют право на получение разрешения.

Издание отметило, что Литва закрыла офис внешнего поставщика услуг в Непале 2 сентября по соображениям национальной безопасности. Иностранцы, которые подали документы на получение вида на жительство через этот офис до 1 сентября, могут еще получить документы.

Граждане стран, которые не имеют офиса внешнего провайдера, смогут подавать заявления на получение национальных виз на всех основаниях, кроме случаев, когда национальные визы запрашиваются для командированных или сезонных работников.

Правила подачи заявлений остаются неизменными для граждан Индии, Австралии, Японии, Великобритании, США, Канады, Новой Зеландии и Южной Кореи.

Журналисты добавили, что в этом году количество внешних сервисных центров уже было сокращено с 34 до 30, в частности, они были закрыты в Ливане, Иордании, Шри-Ланке и Непале.

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