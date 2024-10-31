Диетологи рассказали, чем полезны домашние соленья

Диетологи рассказали, чем полезны домашние соленья4
- 31.10.2024, 14:15
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Соленые огурцы могут действовать как пробиотики.
Эксперт-диетолог Меган Рузвельт рассказала, от каких болезней помогают популярные у домохозяек соленья.
Несмотря на то, что соленья содержат достаточно мало питательных веществ, в их состав входят натрий и полезные бактерии. В связи с этим данный продукт может благотворно сказаться на здоровье, сообщает издание Medical Insider.
Например, соленые огурцы могут действовать как пробиотики. Они способны защитить микробиом и поддерживать рост полезных микроорганизмов в кишечнике. Это, в свою очередь, позволит организму бороться с запорами, диареей и даже некоторыми хроническими заболеваниями, такими как болезнь Крона.
Также более ранними исследованиями установлено, что соленья улучшают психическое здоровье и помогают избавиться от депрессии и тревоги. Они способствуют исчезновению кариеса и гингивита, способны управлять диабетом и аллергией, облегчают симптомы инфекций мочевыводящих путей.
Кроме того, соленья способны даже снизить риск некоторых видов онкологии, например, рака толстой кишки. А еще они восстанавливают электролитный баланс и избавляют от мышечных судорог.
Однако употреблять соленья полезно не всем. Врачи не рекомендуют этот продукт людям, страдающим от гипертонии, с ослабленной иммунной системой или беременным.