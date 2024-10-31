закрыть
31 октября 2024, четверг, 15:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Диетологи рассказали, чем полезны домашние соленья

4
  • 31.10.2024, 14:15
  • 1,806
Диетологи рассказали, чем полезны домашние соленья

Соленые огурцы могут действовать как пробиотики.

Эксперт-диетолог Меган Рузвельт рассказала, от каких болезней помогают популярные у домохозяек соленья.

Несмотря на то, что соленья содержат достаточно мало питательных веществ, в их состав входят натрий и полезные бактерии. В связи с этим данный продукт может благотворно сказаться на здоровье, сообщает издание Medical Insider.

Например, соленые огурцы могут действовать как пробиотики. Они способны защитить микробиом и поддерживать рост полезных микроорганизмов в кишечнике. Это, в свою очередь, позволит организму бороться с запорами, диареей и даже некоторыми хроническими заболеваниями, такими как болезнь Крона.

Также более ранними исследованиями установлено, что соленья улучшают психическое здоровье и помогают избавиться от депрессии и тревоги. Они способствуют исчезновению кариеса и гингивита, способны управлять диабетом и аллергией, облегчают симптомы инфекций мочевыводящих путей.

Кроме того, соленья способны даже снизить риск некоторых видов онкологии, например, рака толстой кишки. А еще они восстанавливают электролитный баланс и избавляют от мышечных судорог.

Однако употреблять соленья полезно не всем. Врачи не рекомендуют этот продукт людям, страдающим от гипертонии, с ослабленной иммунной системой или беременным.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Курский рубеж полководца Ына
Курский рубеж полководца Ына Владимир Халип
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко Максим Плешко
Путин в роли тамады
Путин в роли тамады Владимир Рувинский
Пожизненно бункерный
Пожизненно бункерный Ирина Халип