Aston Martin выставляет на продажу коллекцию из четырех редких Zagato 31.10.2024, 15:06

Невероятная роскошь.

Британский производитель спортивных автомобилей выставил на продажу коллекцию из четырех уникальных моделей Zagato, созданных в сотрудничестве с легендарным итальянским ателье.

В эту эксклюзивную коллекцию входят Aston Martin Vanquish Zagato Shooting Brake, Vanquish Speedster и Vanquish Volante, пишет Motor 1. Завершает квартет ультраредкий DBS GT Zagato, выпущенный ограниченным тиражом всего в 19 экземпляров. Каждый из этих автомобилей представляет собой настоящее произведение искусства, сочетающее в себе британскую элегантность и итальянский дизайн.

DBS GT Zagato, несомненно, является звездой этой коллекции. Этот суперкар оснащен мощным 760-сильным двигателем V12 с двойным турбонаддувом и способен разгоняться до впечатляющих скоростей. Каждый экземпляр DBS GT Zagato был продан по цене около 7,8 миллионов долларов.

Остальные модели коллекции также обладают выдающимися характеристиками. Vanquish Zagato Shooting Brake, Vanquish Speedster и Vanquish Volante оснащены атмосферным 6,0-литровым V12 двигателем мощностью 592 л.с. и способны разгоняться до 100 км/ч менее чем за 3,5 секунды. Стоимость каждого из этих автомобилей на момент выпуска составляла около 1 миллиона долларов.

Aston Martin Works не раскрывает точную стоимость всей коллекции, однако эксперты оценивают ее в более чем 50 миллионов долларов. Это поистине уникальная возможность для коллекционеров приобрести сразу четыре эксклюзивных автомобиля, созданных в ограниченном количестве.

Стоит отметить, что в этой коллекции отсутствует еще одна модель Zagato, которая пользуется огромной популярностью среди коллекционеров — Aston Martin Zagato Coupe. Этот автомобиль также был выпущен ограниченным тиражом и отличается элегантным дизайном и высокими техническими характеристиками.

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