Уцелевший кореец из КНДР о бое с украинцами: Русские псы бросили нас в атаку 4 31.10.2024, 19:27

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ВСУ ликвидировали около 40 солдат из Северной Кореи.

В сети опубликована видеозапись, на которой уцелевший вроде бы кореец из КНДР рассказывает о первом бое своего подразделения с украинцами в Курской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи забинтованный мужчина говорит о том, что их подразделение из 40 человек бросили на штурм украинских позиций не обеспечив необходимым.

«Нас было около 40. Теперь наши все мертвы, а я остался один и мне нечего терять. Русские псы бросили нас в атаку и мы попали под обстрел из артиллерии и дронов. «Баба Яга» - это демон из ада. Мои братья Ким и Минхо погибли мгновенно. Голова К разлетелась, а меня придавило мертвыми телами. Россияне обещали, что мы будем строить укрепления и охранять военные объекты, но они послали нас на штурм под Курском. Украинцы убили всех, ответственность за эти смерти лежит на российской армии и президенте Путине. Он обманул нашего великого лидера солнцеликого Ким Чен Ына. Это настоящая мясорубка и такого не было уже более 50 лет. Мой дед рассказывал о войне, но эта война настоящий ад. Россияне нам ничего не дали, они бросили нас в бой без предварительной разведки, без боеприпасов, без нормального оружия. Украинцы имеют прекрасные боевые технологии, которых нет у россиян, нас использовали как приманку. Президент Путин, ваша армия слаба и проигрывает эту войну, из-за хаоса в вашей армии. Это не война, это бойня. Я случайно выжил, меня никто не собирался эвакуировать, но я смог выбраться сам…», - рассказывает на записи кореец.

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