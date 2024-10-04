Глава МИД Украины поговорил с Блинкеном и намекнул на «исторические решения»
- 4.10.2024, 5:13
Андрей Сибига заявил о приближении победы.
Министр иностранных дел Андрей Сибига провел телефонный разговор с главой Госдепа США Энтони Блинкеном. Об этом он написал в своем Twitter.
«В рамках нашего регулярного диалога состоялся продуктивный телефонный разговор с Энтони Блинкеном, чтобы отследить визит президента Зеленского в США и согласовать дальнейшие шаги, которые приведут к историческим решениям и приблизит нашу победу», - отметил глава украинской дипломатии.
В Вашингтоне пока не комментировали детали разговора.