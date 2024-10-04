Ким Чен Ын в окружении полуголых военных пригрозил Южной Корее ядерным ударом

Ким Чен Ын в окружении полуголых военных пригрозил Южной Корее ядерным ударом10
- 4.10.2024, 10:26
- 7,106
Диктатор выглядел странно во время спича.
Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что его страна без колебаний применит ядерное оружие, если «противник попытается применить силу, чтобы посягнуть на ее суверенитет», сообщило в пятницу государственное информационное агентство KCNA.
Ким раскритиковал президента Южной Кореи Юн Сок Еля на мероприятии, посвященном Дню военных.
Ким Чен Ын сообщил об этом на учебной базе армейских спецподразделений в среду, 2 октября. Сообщается, что диктатор, наблюдая за учениями.