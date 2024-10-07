В центре Минска начался снос необычного здания 7.10.2024, 16:42

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Что о нем известно.

В Минске начался снос здания онкоцентра, расположенного в районе Академии Наук. На месте постройки в стиле советского модернизма возведут современную поликлинику на 8 этажей. Старая поликлиника не справлялась с потоком пациентов, к тому же тут отсутствовал лифт. О начале работ рассказывает «Минскстрой».

К сносу старого здания столичного онкоцентра на проспекте Независимости, 64/11 приступили строители СУ-19 треста № 1.

Два экскаватора с гидравлическими ножницами разбирают каркас. Будут демонтирована подвальная часть, а также переходная галерея, для безопасного сноса которой строители сейчас устанавливают поддерживающие металлоконструкции.

Вместо старой постройки на проспекте Независимости возведут новую поликлинику на 1500 посещений в смену. Помимо врачебных кабинетов в восьмиэтажном здании разместят разнообразные службы и административный аппарат. Что касается сроков строительства, то сдача объекта в эксплуатацию ожидается через 3−5 лет.

Старая поликлиника была построена в 1977 году. Ранее здание в стиле советского модернизма хотели реконструировать − надстроить этаж и возвести пристройку. Однако, по оценкам специалистов, имеющийся фундамент и опорные конструкции не выдержали бы модернизации.

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