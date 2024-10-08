Силовики испугались дачников, которые ведут борьбу за сохранение озера под Гомелем
- 8.10.2024, 16:25
Местные жители настроены серьезно.
Как стало известно «Флагштоку», милиция стала вызывать на опросы членов дачных товариществ, расположенных в районе деревни Цыкуны.
Дачникам задают вопросы по событиям 18 августа 2024 года. В тот день прошла встреча владельцев дачных участков и сбор подписей. В конце встречи граждане стали на берегу, взялись за руки и скандировали «Нет аренде».
Вызовы в милицию начались в августе и продолжаются в сентябре-октябре. Сейчас стало известно, что прокуратура вернула материалы в милицию на доработку.
Участники встречи считают, что теперь в милиции хотят оформить их действия, как несанкционированный митинг, и наказать организаторов. С такими выводами милиции они не согласны, поскольку никаких политических целей перед собой не ставили.