Силовики испугались дачников, которые ведут борьбу за сохранение озера под Гомелем 8.10.2024, 16:25

Местные жители настроены серьезно.

Как стало известно «Флагштоку», милиция стала вызывать на опросы членов дачных товариществ, расположенных в районе деревни Цыкуны.

Дачникам задают вопросы по событиям 18 августа 2024 года. В тот день прошла встреча владельцев дачных участков и сбор подписей. В конце встречи граждане стали на берегу, взялись за руки и скандировали «Нет аренде».

Вызовы в милицию начались в августе и продолжаются в сентябре-октябре. Сейчас стало известно, что прокуратура вернула материалы в милицию на доработку.

Участники встречи считают, что теперь в милиции хотят оформить их действия, как несанкционированный митинг, и наказать организаторов. С такими выводами милиции они не согласны, поскольку никаких политических целей перед собой не ставили.

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