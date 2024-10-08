В Беларусь идут заморозки

В Беларусь идут заморозки1
- 8.10.2024, 17:09
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Ниже нуля температура опустится в отдельных районах по северо-востоку страны.
В среду, 9 октября, в Беларуси прогнозируется переменная облачность, сообщает Белгидромет.
Будет преимущественно без осадков, только во второй половине дня местами по западу страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром местами будет сгущаться туман. Ветер ночью будет неустойчивый слабый, днем — юго-восточный, южный умеренный, местами по западу — порывистый.
Термометры ночью покажут 1-7 со знаком «плюс», по западу Беларуси — до 11 тепла, в отдельных районах по северо-востоку ожидаются заморозки 0...-2. Днем прогнозируется от +12 по северо-востоку до +22 по юго-западу.