Как пресс-служба подставила Лукашенко 4 Telegram-канал «Ник и Майк»

8.10.2024, 17:35

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У диктатора явный проблемы с ментальным и психическим здоровьем.

Фотографии дров, которые якобы колол Лукашенко в Москве, должны были подтвердить нормальную физическую форму, привели к результату обратному.

Помимо того, что фото ничего не подтверждает вообще относительно физической формы, но это еще убеждает в проблемах со здоровьем ментальным и психическим.

А впереди еще награда, которую Кремль вручает пенсионерам и/или хромым уткам.

Telegram-канал «Ник и Майк»

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