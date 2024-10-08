закрыть
8 октября 2024, вторник, 18:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Как пресс-служба подставила Лукашенко

4
  • Telegram-канал «Ник и Майк»
  • 8.10.2024, 17:35
  • 6,734
Как пресс-служба подставила Лукашенко

У диктатора явный проблемы с ментальным и психическим здоровьем.

Фотографии дров, которые якобы колол Лукашенко в Москве, должны были подтвердить нормальную физическую форму, привели к результату обратному.

Помимо того, что фото ничего не подтверждает вообще относительно физической формы, но это еще убеждает в проблемах со здоровьем ментальным и психическим.

А впереди еще награда, которую Кремль вручает пенсионерам и/или хромым уткам.

Telegram-канал «Ник и Майк»

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Может ли украинский дрон сбить самолет Путина?
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина? Александр Коваленко
Мы с россиянами вовсе не братья
Мы с россиянами вовсе не братья Наталья Радина
Дальше Заречья не увезут
Дальше Заречья не увезут Ирина Халип
Беларусь ждет «делукашенизация»
Беларусь ждет «делукашенизация» Валерий Карбалевич