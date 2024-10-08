Как пресс-служба подставила Лукашенко

Как пресс-служба подставила Лукашенко4
- Telegram-канал «Ник и Майк»
- 8.10.2024, 17:35
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У диктатора явный проблемы с ментальным и психическим здоровьем.
Фотографии дров, которые якобы колол Лукашенко в Москве, должны были подтвердить нормальную физическую форму, привели к результату обратному.
Помимо того, что фото ничего не подтверждает вообще относительно физической формы, но это еще убеждает в проблемах со здоровьем ментальным и психическим.
А впереди еще награда, которую Кремль вручает пенсионерам и/или хромым уткам.
Telegram-канал «Ник и Майк»