США отказали в визах российским дипломатам в ООН 1 9.10.2024, 15:24

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Заместитель Лаврова занервничал.

Соединенные Штаты отказали некоторым членам российской делегации в визах для участия в заседаниях первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН, сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.

«Стартовал первый комитет Генеральной Ассамблеи, и не все наши представители смогли получить визы. Мы считаем, что это абсолютно неприемлемо», — цитируют Вершинина «РИА Новости». Дипломат добавил, что российская сторона в настоящий момент активно обсуждает этот вопрос «в комитете по сношениям со страной, принимающей штаб-квартиру ООН», и настаивает на необходимости арбитража.

Первый комитет Генассамблеи ООН собирается ежегодно после завершения общих дебатов на неделе высокого уровня. Основная его деятельность сосредоточена на вопросах разоружения и международной безопасности.

Случаи отказа в визах российским дипломатам со стороны западных стран происходят не впервые. Так, в октябре 2023 года американские визы не были выданы российским дипломатическим работникам, которые должны были участвовать в переговорах ядерных держав в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

В конце 2022 года российской делегации отказали в визах для поездки на сессию ОБСЕ в Варшаве. Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал это решение «возмутительным» и обвинил польские власти в преднамеренных действиях против России.

Также в декабре 2022 года посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что из-за визовых ограничений в 2023 году США покинут три десятка сотрудников российской дипломатической миссии.

В апреле этого года первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский жаловался, что США не выдали визу российскому делегату для участия в 46-й сессии Комитета по информации Генассамблеи ООН.

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