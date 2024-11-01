Иран готовится нанести удар по Израилю с территории Ирака 1.11.2024, 11:59

До выборов президента США.

Иран намерен атаковать Израиль с территории Ирака в ближайшие дни, удар произойдет до выборов президента США, сообщили Axios два источника в израильской разведке.

По словам собеседников издания, Израиль ожидает, что Иран применит большое количество дронов и баллистических ракет. Командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами заявил накануне, что Израиль допустил ошибку, нанеся удар на прошлой неделе. По его словам, ответ Тегерана будет «другим, чем любой сценарий».

Его слова подтвердил высокопоставленный иранский чиновник, добавив, что Иран планирует «решительный и болезненный» ответ, который, скорее всего, произойдет до выборов президента США, назначенных на 5 ноября.

В то же время американский чиновник на условиях анонимности рассказал Axios, что в Вашингтоне не уверены, что Иран принял решение о атаке на Израиль.

В ночь на 26 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по Ирану. В результате атаки, в которой участвовали около 100 самолетов ВВС, включая стелс-истребители F-35, были поражены ключевые заводы иранской ракетной промышленности.

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