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На российском телевидении рассказали, как сдаваться в плен ВСУ

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  • 1.11.2024, 16:25
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На российском телевидении рассказали, как сдаваться в плен ВСУ

Россияне на некоторое время отвлеклись от кремлевской пропаганды.

Хакеры сумели получить доступ к вещанию российских телеканалов, что позволило им транслировать «незаконные» видеоролики о войне в Украине и призывать оккупантов сдаваться в плен. Эти видео были опубликованы в Telegram-канале проекта Главного управления разведки Министерства обороны Украины «Хочу жить».

Киберспециалистам удалось модифицировать сетевую инфраструктуру IPTV и перенести эфирные каналы в изолированную среду без прямого доступа к интернету, что дало им возможность контролировать вещание нескольких телеканалов. В частности, они смогли получить доступ к телеканалу «Первоуральск ТВ».

Благодаря синхронному изменению конфигурации эфирных хостов, россияне на некоторое время отвлеклись от кремлевской пропаганды и увидели видео, которое объективно отражало реалии войны в Украине. В эфир были выпущены кадры, показывающие гибель российских оккупантов, в том числе последствия атак с использованием fpv-дронов и самоубийства на поле боя. Также одно из видео призывало российских солдат сдаваться в плен с помощью украинской программы «Хочу жить».

Контроль над российскими телеканалами киберспециалисты удерживали в течение 40 минут.

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