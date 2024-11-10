Дроны поразили воинскую часть в Брянске 3 10.11.2024, 8:37

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Раздались взрывы и начался пожар.

В городе Брянск (РФ) этой ночью, 10 ноября, прогремели взрывы и велась работа ПВО из-за воздушной атаки. После этого в районе города произошли пожары, а под удар дронов могла попасть воинская часть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал губернатора Брянской области Александр Богомаза и российские медиа и паблики.

Российский чиновник рассказывал о якобы отражении силами и средствами ПВО атаки с применением беспилотников самолетного типа на область еще около половины пятого утра.

Вместе с тем в брянских Telegram-каналах стали появляться многочисленные кадры с пожаром и звучали сообщения, что целью воздушной атаки могла быть местная военная часть.

И вот уже ближе к семи часам утра губернатор Брянской области подтвердил информацию о возгорании, однако стал утверждать, что «в результате атаки беспилотника в Брянске произошло возгорание нежилых зданий».

Между тем, в российских медиа и OSTIN-аналитики пишут, что удар дронов мог быть по 1060-му центру материально-технического обеспечения Вооруженных сил РФ.

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