В Амстердаме антисемиты преследовали съемочную группу израильского ТВ
- 10.11.2024, 9:19
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Журналистам пришлось вызвать полицию.
В Амстердаме группа молодых людей пыталась атаковать и преследовала съемочную группу израильской телерадиокомпании Kan.
Журналистам пришлось вызвать полицию.
Об этом сообщает The Times of Israel.
Репортера Михала Решефа и оператора Мика Ризова преследовали группа антиизраильских, пропалестинских молодых людей после съемок сюжета в Амстердаме.
На обнародованном видео Решеф рассказывает, что группа подошла к ним с криками «Свободная Палестина» перед ее прямым репортажем с городской площади Дам. Но полицейские оттеснили ее.
После эфира, группа «переждала в переулке» и начала следить за ней и Ризовым. Ради безопасности, журналисты вынужденно зашли в магазин и вызвали полицию.
Видео заканчивается тем, что полицейские прибыли и сопроводили их в безопасное место.
"חיכו לנו בסמטה": צוות כאן 11 אוים על ידי פרו-פלסטינים באמסטרדם - ופונה בידי שוטרים@michalresh pic.twitter.com/jFhgdY8IKp— כאן חדשות (@kann_news) November 9, 2024
Инцидент произошел вскоре после того, как Совет национальной безопасности процитировал оценку израильских служб безопасности о том, что «волна насилия» после игры «Маккаби» в Амстердаме закончилась и что израильтяне снова могут свободно передвигаться по городу.
В заявлении СНБ, однако, подчеркивается, что из-за постоянных опасений израильтяне должны «прятать израильскую символику» и быть максимально бдительными.
В четверг, 7 ноября, в рамках Лиги Европы в столице Нидерландов состоялся футбольный матч команд «Аякс» из Амстердама и «Маккаби» из Тель-Авива.
После матча (на болельщиков из Израиля напали молодые люди https://charter97.org/ru/news/2024/11/9/618086/) с пропалестинскими и исламистскими лозунгами.
В результате следственных действий, полиция задержала десятки людей.