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В Амстердаме антисемиты преследовали съемочную группу израильского ТВ

  • 10.11.2024, 9:19
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В Амстердаме антисемиты преследовали съемочную группу израильского ТВ
В столице Нидерландов продолжаются антиизраильские провокации
Фото: Валерий Савицкий, Getty Images

Журналистам пришлось вызвать полицию.

В Амстердаме группа молодых людей пыталась атаковать и преследовала съемочную группу израильской телерадиокомпании Kan.

Журналистам пришлось вызвать полицию.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Репортера Михала Решефа и оператора Мика Ризова преследовали группа антиизраильских, пропалестинских молодых людей после съемок сюжета в Амстердаме.

На обнародованном видео Решеф рассказывает, что группа подошла к ним с криками «Свободная Палестина» перед ее прямым репортажем с городской площади Дам. Но полицейские оттеснили ее.

После эфира, группа «переждала в переулке» и начала следить за ней и Ризовым. Ради безопасности, журналисты вынужденно зашли в магазин и вызвали полицию.

Видео заканчивается тем, что полицейские прибыли и сопроводили их в безопасное место.

Инцидент произошел вскоре после того, как Совет национальной безопасности процитировал оценку израильских служб безопасности о том, что «волна насилия» после игры «Маккаби» в Амстердаме закончилась и что израильтяне снова могут свободно передвигаться по городу.

В заявлении СНБ, однако, подчеркивается, что из-за постоянных опасений израильтяне должны «прятать израильскую символику» и быть максимально бдительными.

В четверг, 7 ноября, в рамках Лиги Европы в столице Нидерландов состоялся футбольный матч команд «Аякс» из Амстердама и «Маккаби» из Тель-Авива.

После матча (на болельщиков из Израиля напали молодые люди https://charter97.org/ru/news/2024/11/9/618086/) с пропалестинскими и исламистскими лозунгами.

В результате следственных действий, полиция задержала десятки людей.

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