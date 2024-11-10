Беспилотники массово атаковали Москву 7 10.11.2024, 9:52

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В Подмосковье прогремели взрывы, аэропорты закрыты.

В ночь на 10 ноября несколько регионов РФ были атакованы ударными дронами-камикадзе. Мощные взрывы прогремели под Москвой и в Брянской области на территории воинской части, сообщает «Обозреватель».

Также под атакой БПЛА оказалась столица РФ Москва.

Кремлевские пропагандисты утверждают, что в Брянске произошло возгорание «нежилых строений».

В то же время в сети сообщили, что взрывы прогремели на территории воинской части. Речь идет о 1060-й центре материально-технического обеспечения (в/ч 55443-БМ). Военный объект расположен на юго-восточной окраине Брянска.

Кроме того, утром под атакой беспилотников оказалась Москва, из-за чего в московских аэропортах Внуково и Домодедово был введен план «Ковер». Пропагандисты заявили, что на подлете к Москве якобы сбили четыре дрона.

Позже мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городских округах Раменки, Домодедово и Коломна были уничтожены еще 17 БПЛА. По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте происшествия. Никаких подробностей о последствиях атаки Собянин не предоставил.

«17 украинских БПЛА, летевших на Москву, сбито за последний час в Подмосковье. Последние пять – в городских округах Раменское и Домодедово. На месте происшествия работают экстренные службы», – говорится в сообщении.

В Подмосковье в результате падения БПЛА возникло несколько пожаров. Местные жители заявили о возгорании в районе Кратово под Жуковским. Также сообщается, что в подмосковном Софьино горят два жилых дома.

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