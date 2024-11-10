После атаки дронов на Москву перенесли рейс из Минска в Домодедово 10.11.2024, 11:44

Аэропорт Жуковский авиарейсов из Минска не принимает вообще.

Рейс из Минска в московский аэропорт Домодедово был перенесен на час — это следует из данных онлайн-табло Национального аэропорта.

Вылет в Домодедово рейса авиакомпании «Аэрофлот» должен был состояться в 11.15, но был перенесен на 12.15. Сейчас объявлена посадка пассажиров.

В остальном аэропорт работает в штатном расписании, отмены рейсов из Москвы нет, сообщили в Национальном аэропорту Минск. Тем не менее аэропорт Жуковский авиарейсов из Минска не принимает.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин утром 10 ноября заявил, что силы ПВО Минобороны России сбили более трех десятков дронов, летевших на столицу РФ.

В нескольких московских аэропортах ввели временное ограничение работы, были задержаны рейсы на вылет и на прилет.

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