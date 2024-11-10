Подмосковье пылает: дроны нанесли крупнейший удар по Москве 10.11.2024, 12:01

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Десятки беспилотников атаковали столицу РФ.

В воскресенье, 10 ноября, десятки беспилотников атаковали Москву. Мэр города Сергей Собянин на данный момент подтвердил уничтожение по меньшей мере 32 дронов в округах Домодедово, Раменское и Коломна.

Агентство Reuters назвало нынешнюю атаку беспилотников «крупнейшим ударом по российской столице на сегодняшний день» с момента начала войны в Украине.

Жители Подмосковья сняли на камеру как сами летящие беспилотники, так и момент сбития нескольких дронов, например, в Раменском и Коломне.

Из-за воздушной атаки сразу три московских аэропорта — Домодедово, Шереметьево и Жуковский — ввели план «Ковер» и приостановили прием и вылет самолетов на несколько часов. Так, рейс из Минска в Шереметьево был перенесен на час, однако к настоящему часу все рейсы идут по расписанию.

По данным Telegram-канала Mash, три беспилотника едва не угодили в пассажирский Airbus A320, летевший над Москвой, выполнявший рейс из города Бухара в Узбекистане в Шереметьево.

«В последний момент пилот заметил, что курс пресекают три дрона, и едва не столкнулся с одним из БПЛА», — сообщил источник канала.

В результате самолет сел в Шереметьево, а другие 8 бортов перенаправили на запасной аэродром. Всего за время действия плана «Ковер», по данным канала, на запасные аэродромы ушли 36 самолетов.

Мэр Москвы Собянин не сообщил о каких-либо разрушениях на земле или пострадавших из числа гражданских, а вот губернатор Московской области Андрей Воробьев поделился информацией о последствиях массированной атаки беспилотников.

По его данным, Раменском городском округе после падения беспилотников загорелись 2 дома в поселке Становое.

«От осколков пострадала 52-летняя женщина, ее госпитализировали в больницу с ожогами лица, шеи и рук — состояние средней тяжести, сейчас она в реанимации», — рассказал губернатор.

Кадрами догорающего на земле сбитого дрона поделился Telegram-канал «Контекст».

По данным канала Baza, там в результате падения горящих осколков загорелись два частных дома -один дом разрушен, у второго горит крыша. Кроме того, сообщается о повреждении проезжавшего мимо автомобиля.

Агентство ТАСС рассказало о последствиях атаки дронов в соседнем селе Софьино. Там обломки сбитого беспилотника упали на припаркованный во дворе многоквартирного дома автомобиль.

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