В Беларусь залетели как минимум 10 «шахедов» 2 10.11.2024, 15:09

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Фото: Getty Images

Дроны долетали до Мозырского района.

Минимум 10 дронов типа Shahed этой ночью заходили в Беларусь, сообщает телеграм-канал «Беларускі Гаюн».

По информации канала, дроны проходили через «белорусский коридор» Славутич-Припять, залетали из Чернобыля и Лоева, и долетали до Мозырского района.

Часть беспилотников позднее разворачивались над Беларусью и летели в обратном направлении. Так один из дронов вернулся на Черниговщину, повторно залетел в Беларусь уже в Гомельском районе и оттуда ушел на Россию.

По предварительным данным телеграм-канала, над Беларусью пропали как минимум 3 «шахеда» под Брагином, в Мозырском и Ельском районах. Белорусская авиация не поднималась.

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