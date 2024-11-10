Украинские разведчики впервые перехватили переговоры военных КНДР 10.11.2024, 15:33

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Речь шла о «немедленном возвращении».

Украинские разведчики перехватили разговор военных КНДР. Он велся по-корейски.

Об этом сообщает ГУР.

Так, 9 ноября украинские военные разведчики перехватили радиопереговоры привлеченных Россией к войне против Украины военных КНДР.

«Северные корейцы, размещенные для выполнения задач в Курской области, ведут эфир на корейском», - рассказали в ГУР.

По данным спецслужбы, в разговоре военный КНДР сначала вызывает «ремонтника», а затем приказывает группе немедленно возвращаться.

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