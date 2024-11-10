Назван самый известный человек всех времен 8 10.11.2024, 16:44

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Он обогнал Элвиса Пресли и Елизавету II.

Интернет-сообщество пришло к единому мнению о том, кто является самым известным человеком всех времен. Им стал американский певец Майкл Джексон, чья смерть в 2009 году стала одной из самых громких утрат XXI века.

По результатам голосования пользователей сети, Джексон опередил британскую королеву Елизавету II, которая правила страной на протяжении 70 лет, а также одного из самых успешных музыкантов XX века — Элвиса Пресли. Полный список кандидатов был опубликован на портале ListChallenges.

Как сообщает источник, в этот список вошли «200 самых известных и влиятельных людей, которые навсегда изменили общество, культуру и науку».

Майклу Джексону удалось занять первое место в этом рейтинге благодаря своей всемирной популярности. Его творчество привлекло внимание миллионов, а загадочные обстоятельства его смерти продолжают вызывать обсуждения и сегодня. Более того, новые факты о его жизни и карьере появляются даже спустя 15 лет. На момент написания статьи, артист набрал рекордные 2 956 баллов в рейтинге.

В то же время королева Елизавета II не отстает и занимает 2 место с 2 684 баллами, а Элвис Пресли – 3 место с 2 663 баллами. Следующими в пятерку вошли: футболист Лионель Месси (2 607 баллов) и принцесса Диана (2 602 балла), трагически погибшая в ДТП в 1997 году.

В общем, топ-10 выглядит так:

1 Майкл Джексон (2 956).

2 Елизавета II (2 684).

3 Элвис Пресли (2 663).

4 Лионель Месси (2 607).

5 Принцесса Диана (2 602).

6 Уитни Хьюстон (2 532).

7 Барак Обама (2 450).

8 Мадонна (2 446).

9 Джеки Чан (2 442).

10 Криштиану Роналду (2 301).

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