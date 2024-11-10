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Путин боится

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  • Телеграм-канал «Русский декаданс»
  • 10.11.2024, 16:50
  • 3,022
Путин боится

Забит последний гвоздь в крышку гроба будущего России.

Путин заявил, что не хочет возвращения России в состояние до начала «СВО». Новая «валдайская речь» гаранта забила последний гвоздь в крышку гроба будущего России. Путин подает «спецоперацию» как борьбу за «суверенитет» и «независимость», говорит о каком-то вселенском единстве и «консолидации общества», игнорируя реальные последствия войны, а они вылезают из всех щелей: например, курские переселенцы, лишившиеся жилья, получат «новогоднее чудо» — Госдума предложила подарить беженцам фотосессию. На фоне разрушенных ожиданий.

Позиционировать себя как жертву «завуалированной интервенции» и говорить о том, что Россия якобы всегда сталкивалась с угрозой со стороны Запада — это попытка оправдать внутреннюю репрессии и укрепление авторитарной власти, прикрываясь угрозой внешнего врага. Подается все это под соусом «я русский».

Россию же ждет не возрождение «исторической мощи», а долгосрочные изоляция, экономический упадок и усиление внутренней репрессии, пока у руля находится тот, кто даже не стесняется говорить о собственной бестолковой политике, которую он ведет уже 20 лет. Ведь Путин боится, что РФ станет такой, какой была при правлении... Путина.

Телеграм-канал «Русский декаданс»

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