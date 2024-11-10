ВСУ мощно ударили по скоплению псковских десантников

ВСУ мощно ударили по скоплению псковских десантников4
- 10.11.2024, 17:50
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Оккупанты сосредоточили свои силы и технику в лесном массиве.
В Запорожской области бойцы ГУР и ОГВ «Таврия» выявили скопление десантников из Псковской области. В результате проведенной операции по ним был успешно нанесен ракетный удар.
Как сообщается в Telegram-канале Главного управления разведки Минобороны Украины, оккупанты из псковской дивизии ВС РФ сосредоточили свои силы и технику в лесном массиве региона, готовясь к маневру.
Силы ГУР МО Украины обнаружили противника, после чего оперативная группа «Таврия» нанесла огневое поражение по месту их сосредоточения. В результате ракетного удара были уничтожены два российских трала, а также личный состав, находившийся внутри военной техники врага.
«Еще четыре броневика с псковским десантом попытались скрыться, но вскоре по ним тоже прилетело - сожжены все бронемашины врага, в том числе новые российские БМД-4», - добавили в ГУР МО Украины.