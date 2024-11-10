Холодный душ реализма Олег Постернак

10.11.2024, 18:13

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Олег Постернак

Трамп, Путин и вопрос войны в Украине.

Западные медиа заглядывают в рот Трампу, гадают на гуще, штурмуют аналитиков и советников в окружении новоизбранного Президента США и пытаются понять, какой будет его политика в украинском направлении.

Это непростая задача, ведь «залезть» в голову 47-му Президенту США не под силу многим в этом мире. Тем не менее, можно выделить определенные реперные точки.

Контраст превыше всего. Большинство источников четко артикулируют позицию, что конец войне в Украине близок, хотя при этом констатируют, что разработанного плана у Трампа нет.

Но Трамп зациклен на контрасте с политикой Байдена любой ценой и поэтому следует учесть, что подход к Украине по аналогии может стать жертвой этой политической стратегии.

Очевидно, что Трамп сосредоточится на этих сигналах обществу, ведь он должен демонстрировать преемственность своего внешнеполитического подхода с предвыборными позициями. Быстро и публично отказаться от них будет слишком нагло даже для самого Трампа, но во времена его первого президентства случаев резкого изменения подходов достаточно много (отзыв подписи под коммюнике после саммита G7 в Канаде, ситуация с выводом войск из Ирака и т.д.).

Персонификация. За определение внешнеполитической линии Трампа будет соревнование разных групп в среде Республиканской партии, от умеренных до MAGA-группы, от старых «чиновников-ястребов» времен первого президентства до неофитов-подхалимов алармистского типа.

Трамп склонен поручать отдельные конфликтные внешнеполитические кейсы определенным ответственным координаторам, которым он доверяет. Так было, когда он назначил Курта Волкера на украинский трек или своего зятя Кушнера на ближневосточное направление. Конкретно последний и сопровождал Авраамские соглашения. Вероятно, так же будет и на этот раз.

Холодный душ реализма. Трамп, скорее всего, будет иметь телефонный разговор с Путиным в ближайшее время, ведь этого требует взятый им на вооружение нарратив: «при мне войны будут прекращены». А если сказал – то нужно по крайней мере делать определенные шаги для этого. Фантомная вера в то, что завтра Трамп умиляется историей и нынешней трагедией украинцев и станет антироссийским ястребом – пока теория для наивных.

Факт первый, на котором будет настаивать Трамп: 20% территории Украины оккупированы и вернуть их Вооруженные Силы неспособны. Мобилизация немотивированных лиц, низкий уровень подготовки новобранцев, военно-технический недостаток, множество случаев СОЧ и дезертирства, низкий уровень военного планирования и командования не способны сотворить чудо на поле боя.

Факт второй: военная помощь Украине становится средством шантажа Путина. Цель – заставить его садиться за переговоры. Но зачем это ему, ведь за месяц он выгрызает по 500 квадратных километров украинской земли? И даже если РФ начнет имитировать переговоры, есть ли у Украины достаточные контраргументы, чтобы пробить завышенные «хотелки» РФ, которые будут отдавать заоблачной наглостью?

Факт третий: торг по вступлению Украины в НАТО. Очень странно, конечно, наблюдать, как этот козырь в руках Запада ускользает из его рук, ведь им можно было бы маневрировать. И вместо того, чтобы говорить, что Украину не готовы взять в НАТО, не лучше было бы дать Кремлю реальное основание, что Украину могут пригласить и тем самым показать действенность этого козыря? Ведь оказывается, что от него отказываются в пользу РФ, даже не введя в переговорную игру.

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