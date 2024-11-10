Ученые нашли способ продлить жизнь на 25%10
- 10.11.2024, 19:40
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Чудо-продукт оказывает положительное влияние на сердце и печень.
Ученые выяснили, что употребление выдержанных сыров в умеренном количестве помогает продлить жизнь. Об этом сообщает Express со ссылкой на специалистов Техасского университета A&M.
Отмечается, что в таких сырах, как чеддер, бри и пармезан содержится химическое вещество спермидин, которое помогает снизить артериальное давление, на 40% уменьшает вероятность сердечной недостаточности, а также других сердечно-сосудистых заболеваний. В ходе лабораторных экспериментов эксперты определили, что добавление спермидина в рацион животных увеличило продолжительность их жизни на 25%. Также они отметили, что вещество способно блокировать размножение поврежденных клеток печени и тем самым предотвращать фиброз печени.