Ученые нашли способ продлить жизнь на 25% 10 10.11.2024, 19:40

5,466

Чудо-продукт оказывает положительное влияние на сердце и печень.

Ученые выяснили, что употребление выдержанных сыров в умеренном количестве помогает продлить жизнь. Об этом сообщает Express со ссылкой на специалистов Техасского университета A&M.

Отмечается, что в таких сырах, как чеддер, бри и пармезан содержится химическое вещество спермидин, которое помогает снизить артериальное давление, на 40% уменьшает вероятность сердечной недостаточности, а также других сердечно-сосудистых заболеваний. В ходе лабораторных экспериментов эксперты определили, что добавление спермидина в рацион животных увеличило продолжительность их жизни на 25%. Также они отметили, что вещество способно блокировать размножение поврежденных клеток печени и тем самым предотвращать фиброз печени.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com