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Ученые нашли способ продлить жизнь на 25%

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  • 10.11.2024, 19:40
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Ученые нашли способ продлить жизнь на 25%

Чудо-продукт оказывает положительное влияние на сердце и печень.

Ученые выяснили, что употребление выдержанных сыров в умеренном количестве помогает продлить жизнь. Об этом сообщает Express со ссылкой на специалистов Техасского университета A&M.

Отмечается, что в таких сырах, как чеддер, бри и пармезан содержится химическое вещество спермидин, которое помогает снизить артериальное давление, на 40% уменьшает вероятность сердечной недостаточности, а также других сердечно-сосудистых заболеваний. В ходе лабораторных экспериментов эксперты определили, что добавление спермидина в рацион животных увеличило продолжительность их жизни на 25%. Также они отметили, что вещество способно блокировать размножение поврежденных клеток печени и тем самым предотвращать фиброз печени.

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