Эксперт назвал лучшее оружие для ударов по объектам в РФ 10.11.2024, 20:21

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Оно уже есть у Украины.

Украина имеет широкий парк беспилотников, которые могут летать на большое расстояние и поражать военные объекты в РФ. В частности дроны могут это делать на разной скорости - или с реактивной тягой, или с обычными двигателями внутреннего сгорания. Об этом рассказал военный эксперт, производитель средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский в интервью «Украинскому радио», комментируя массированную дроновую атаку по территории РФ 9 ноября, о которой заявляли россияне.

«Сейчас главной целью является выбивание стратегических возможностей РФ. Речь идет о производстве оружия и производстве беспилотников. Если не ошибаюсь, в Тульской области есть завод, который производит именно взрывчатку и это важнейший момент. Потеря определенных компонентов может застопорить создание тяжелого оружия. Однако давайте дождемся спутниковых снимков, чтобы посмотреть, насколько был нанесен ущерб», - отметил он.

По его словам, беспилотные системы хороши для отработки в производственных мощностях, однако лучшим оружием является то, которое может донести более 450 кг полезной нагрузки.

«Дроны доносят до 100 кг и на самом деле мы используем такое их количество для того, чтобы нанести значительный удар. Если мы хотим поразить производство БпЛА, которые каждую ночь терроризируют Украину, то надо вспомнить удар по Алабуге и понимать, что в Ленинградской и Московской области есть производственные мощности, которые производят беспилотники. Здесь надо бы было качественно отработать ракетными возможностями», - подчеркнул эксперт.

Производитель средств РЭБ отметил, что Украина имеет определенные проблемы по выявлению этих систем, ведь ракеты являются более понятными для средств ПВО.

«Беспилотники же являются новым вызовом, поэтому Россия очень часто их «поглощает», потому что не видит. Но, тем не менее, есть перспективное развитие наших систем, которые позволят нам работать. Также надо общаться с нашими западными партнерами о предоставлении возможностей. И надо развивать нашу баллистическую программу, чтобы иметь свою баллистику... Она у нас есть, но ее мало, ее надо масштабировать», - подчеркнул Храпчинский.

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