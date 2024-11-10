ВСУ сожгли Т-90М и пехоту РФ на Северском направлении
- 10.11.2024, 20:42
Помогли беспилотники с зажигательными боеприпасами.
На Северском направлении оккупационные войска России провели неудачный штурм на танке «Т-90М» и бронетранспортерах. ВСУ остановили штурм силами бригады «Помста» вместе с бойцами 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс».
На штурм российское командование отправило бронегруппу с бронетранспортерами и пехотой, возглавляемую танком Т-90М «Прорыв», пишет «Диалог».
Однако на пути к украинским позициям ВСУ удалось остановить колонну, после чего российская пехота высадилась из бронетранспортеров и принялась бежать. Затем на уничтожение оставленной российской техники бойцы отправили беспилотники с зажигательными боеприпасами. Боеприпасы с дронов забрасывали в открытые люки, после чего российский Т-90М и БМП начинали гореть изнутри. Также зажигаемые и обычные боеприпасы украинские военные использовались для ликвидации российской пехоты.