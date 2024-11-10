ВСУ сожгли Т-90М и пехоту РФ на Северском направлении 10.11.2024, 20:42

Помогли беспилотники с зажигательными боеприпасами.

На Северском направлении оккупационные войска России провели неудачный штурм на танке «Т-90М» и бронетранспортерах. ВСУ остановили штурм силами бригады «Помста» вместе с бойцами 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс».

На штурм российское командование отправило бронегруппу с бронетранспортерами и пехотой, возглавляемую танком Т-90М «Прорыв», пишет «Диалог».

Однако на пути к украинским позициям ВСУ удалось остановить колонну, после чего российская пехота высадилась из бронетранспортеров и принялась бежать. Затем на уничтожение оставленной российской техники бойцы отправили беспилотники с зажигательными боеприпасами. Боеприпасы с дронов забрасывали в открытые люки, после чего российский Т-90М и БМП начинали гореть изнутри. Также зажигаемые и обычные боеприпасы украинские военные использовались для ликвидации российской пехоты.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com