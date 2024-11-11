Украинские хакеры взломали систему налоговой службы Беларуси 4 11.11.2024, 10:52

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Около 300 внутренних виртуальных машин были стерты.

Проукраинская хакерская группировка Dump Forums заявила 10 ноября о взломе портала электронных счетов-фактур (ЭСЧФ), который является официальным ресурсом Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь. Свои действия хакеры объяснили тем, что «не забыли про тех, кто поддерживает Российскую Федерацию в ее несправедливой и разрушительной войне против Украины»:

«Мы атаковали и полностью уничтожили инфраструктуру государственного ресурса «Электронные счета-фактуры». Наша команда провела целевую операцию по удалению критических данных и виртуальных машин, что повлекло за собой полное нарушение функционирования государственного сервиса».

Как утверждают хакеры, им удалось выгрузить базы данных граждан, содержащие личную информацию, уничтожить веб-сайты, внутренние документы и файлы документооборота, без которых работа ведомств, хоть и временно, но будет парализована. Около 300 внутренних виртуальных машин были стерты, утверждается в информации.

На момент выхода поста портал действительно не работал. На утро 11 ноября главная страница доступна, но при нажатии на кнопку «Начать работу» страница не загружается.

Портал предназначен для автоматизации процесса создания, отправки, получения и хранения электронных счетов-фактур по налогу на добавленную стоимость (НДС). С 1 июля 2016 года использование ЭСЧФ стало обязательным для всех плательщиков НДС в Беларуси.

«У нас взломаны многие крупные и средние компании, а также государственные органы в Беларуси. Эта акция — лишь напоминание: каждый, кто поддерживает агрессию против Украины, должен понимать, что он не сможет остаться безнаказанным», — заявили в Dump Forums.

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