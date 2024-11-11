Как уберечь авто от опавших листьев 11.11.2024, 11:54

Эксперт дал советы.

Кучи опавших листьев на кузове вашего автомобиля могут нанести ему серьезный вред. Об этом рассказал эксперт проекта Eastwood Automotive Джеймс Нейлор, пишет Real Simple.

Специалист объяснил, почему нужно убирать листья с автомобилей и как можно безопасно устранить мусор, не нанося дополнительного вреда.

Как опавшие листья портят автомобили

Когда листья намокают, грибки, древесный сок и другие кислотные побочные продукты могут повредить поверхность вашего автомобиля - иногда навсегда. Кроме пятен, эти соединения могут проникать через покрытие вашего авто, что приводит к отслоению краски. При этом повреждения могут быстро увеличиваться.

После того, как покрытие будет повреждено и краска отшелушится, ржавчина может начать разъедать ваш автомобиль. Любая оголенная металлическая поверхность также окажется под угрозой, говорит Нейлор:

«Листья, попавшие в щели, например под капотом или вокруг люка, могут удерживать влагу на металлических поверхностях, способствуя образованию ржавчины».

Но не только листья могут нанести вред. Палочки и стебли листьев являются абразивными и могут поцарапать любую поверхность автомобиля, от стеклянных окон до пластиковых бамперов.

В то же время будьте осторожны, чтобы случайно не поцарапать машину граблями или другим инструментом.

Хуже, когда листья забивают важные компоненты, что приводит к неисправностям. Например, листья и мусор часто застревают вокруг стеклоочистителей. Мокрые листья также могут проникать внутрь воздухозаборников или вокруг уплотнителей люков. Чем дольше листья остаются на месте, тем глубже они могут застрять и тем труднее их удалить.

Как удалить листья с автомобилей, чтобы избежать повреждений

Нейлор рекомендует удалять листья вручную или с помощью воздуходувки для листьев. Также позаботьтесь об использовании многослойного автомобильного покрытия, если вы часто паркуетесь под деревьями. Если возможно, вообще избегайте парковки под деревьями. Если вы удаляете листья вручную, наденьте пару садовых перчаток с резиновым покрытием.

Если вы не хотите так часто доставать воздуходувку, Нейлор советует убирать листья вручную - это поможет избежать царапин на краске. Не забудьте открыть капот и удалить любой мусор, который собирается у основания лобового стекла.

Как часто удалять листья

Поскольку листья, как правило, опадают «волнами», а каждое дерево имеет свой собственный график, это создает дополнительные хлопоты, длящиеся целый сезон - не ждите, пока упадет последний лист, чтобы серьезно отнестись к чистке автомобиля. Нейлор советует выработать привычку ежедневно убирать листья и любой другой мусор.

Как защитить свой автомобиль

Несмотря на то, что покрытие вашего автомобиля поможет избежать мгновенных повреждений, покрытие воском - это еще один способ защитить поверхность автомобиля в течение осенних и зимних месяцев, говорит эксперт:

«Качественный слой воска создает барьер, который предотвращает проникновение сока и кислот листьев в покрытие».

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