Россияне разрушили дамбу Кураховского водохранилища 2 11.11.2024, 17:09

7,186

Вода идет по селам.

Российские войска утром 11 ноября обстреляли Курахово Донецкой области. В результате была разрушена Терновская дамба Кураховского водохранилища.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на «Новости Донбасса» и «Суспільне Донбас».

По данным источников «Новостей Донбасса», вода в реке Волча поднялась уже на 1 метр. В селах, расположенных вдоль течения реки, фиксируют подъем воды.

«Нам известно, что идет вода по селам, расположенным возле Терновской дамбы. Характер повреждения, критичность подтвердить не можем. Обзор дамбы не можем осуществить из-за постоянных обстрелов по состоянию на сейчас», - сообщил «Суспільному» начальник Кураховской ГВА Роман Падун.

По его словам, есть данные, что вода подступает к населенным пунктам Великоновоселковской общины.

«Мы имеем по другим населенным пунктам Великоновоселковской общины, что там идет вода поскольку, если шлюзы открываются. Мы констатируем то, что дамба, вероятно, повреждена», - добавил Падун.

Отмечается, что осмотр места «прилета» усложнен из-за активных боев на Покровском и Кураховском направлениях.

В зависимости от степени повреждения дамбы существует риск частичного подтопления населенных пунктов, расположенных ниже реки Волча: это села Старые Терны, Улакли, Константинополь, Андреевка, Алексеевка, Богатырь, Зеленый Угол, Новоукраинка и ряда населенных пунктов в Днепропетровской области.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com