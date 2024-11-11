Россияне разрушили дамбу Кураховского водохранилища

Россияне разрушили дамбу Кураховского водохранилища2
- 11.11.2024, 17:09
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Вода идет по селам.
Российские войска утром 11 ноября обстреляли Курахово Донецкой области. В результате была разрушена Терновская дамба Кураховского водохранилища.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на «Новости Донбасса» и «Суспільне Донбас».
По данным источников «Новостей Донбасса», вода в реке Волча поднялась уже на 1 метр. В селах, расположенных вдоль течения реки, фиксируют подъем воды.
«Нам известно, что идет вода по селам, расположенным возле Терновской дамбы. Характер повреждения, критичность подтвердить не можем. Обзор дамбы не можем осуществить из-за постоянных обстрелов по состоянию на сейчас», - сообщил «Суспільному» начальник Кураховской ГВА Роман Падун.
По его словам, есть данные, что вода подступает к населенным пунктам Великоновоселковской общины.
«Мы имеем по другим населенным пунктам Великоновоселковской общины, что там идет вода поскольку, если шлюзы открываются. Мы констатируем то, что дамба, вероятно, повреждена», - добавил Падун.
Отмечается, что осмотр места «прилета» усложнен из-за активных боев на Покровском и Кураховском направлениях.
В зависимости от степени повреждения дамбы существует риск частичного подтопления населенных пунктов, расположенных ниже реки Волча: это села Старые Терны, Улакли, Константинополь, Андреевка, Алексеевка, Богатырь, Зеленый Угол, Новоукраинка и ряда населенных пунктов в Днепропетровской области.