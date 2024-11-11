закрыть
11 ноября 2024, понедельник, 20:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Bild: Контрнаступление ВС РФ в Курской области обернулось катастрофой

  • 11.11.2024, 19:14
  • 5,736
Bild: Контрнаступление ВС РФ в Курской области обернулось катастрофой

Россияне понесли серьезные потери.

Как сообщает эксперт Bild по анализу открытых данных Юлиан Рёпке, российские войска уже три дня проводят крупную контрнаступательную операцию в Курской области, чтобы выдавить оттуда украинские силы.

Ранее американская газета The New York Times писала, что Москва собрала там до 50 000 солдат из России и КНДР.

Однако, как отмечает Рёпке, пока что ВС РФ лишь несут огромные потери и смогли отбить только два небольших села: Погребки и Дарьино.

«Предварительные территориальные изменения после трёх дней массированного российского контрнаступления в Курской области. В результате [Россия] потеряла 28 единиц бронетехники (в основном современные БТР-82А) и более 200 солдат убитыми или ранеными. Какая катастрофа для Путина и его генералов», — пишет Рёпке.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Портрет лузера
Портрет лузера Петр Шуклинов
Лукашенко уже на лесоповале
Лукашенко уже на лесоповале Ирина Халип
Пехота второго сорта
Пехота второго сорта Виталий Портников
Победа Трампа приведет к формированию нового мирового порядка
Победа Трампа приведет к формированию нового мирового порядка Леонид Невзлин