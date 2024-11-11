Bild: Контрнаступление ВС РФ в Курской области обернулось катастрофой
- 11.11.2024, 19:14
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Россияне понесли серьезные потери.
Как сообщает эксперт Bild по анализу открытых данных Юлиан Рёпке, российские войска уже три дня проводят крупную контрнаступательную операцию в Курской области, чтобы выдавить оттуда украинские силы.
Ранее американская газета The New York Times писала, что Москва собрала там до 50 000 солдат из России и КНДР.
Однако, как отмечает Рёпке, пока что ВС РФ лишь несут огромные потери и смогли отбить только два небольших села: Погребки и Дарьино.
«Предварительные территориальные изменения после трёх дней массированного российского контрнаступления в Курской области. В результате [Россия] потеряла 28 единиц бронетехники (в основном современные БТР-82А) и более 200 солдат убитыми или ранеными. Какая катастрофа для Путина и его генералов», — пишет Рёпке.