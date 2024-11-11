Вместо дорог - реки: фото последствий подрыва россиянами дамбы Кураховского водохранилища 11.11.2024, 19:31

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Подтопление грозит ряду населенных пунктов.

Дороги превратились в реки, а подтопление грозит ряду населенных пунктов. Таковы последствия удара российских военных по плотине Кураховского водохранилища на Донетчине.

«Телеграф» получил эксклюзивное фото, снятое вблизи места событий. Уровень воды достигает верхних крыльев внедорожников.

Как сообщил ранее глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, российский удар по плотине потенциально несет угрозу жителям населенных пунктов на реке Волчьей — как на Донетчине, так и на Днепровщине.

- По состоянию на 16:00 (по Киеву) установлено, что уровень воды в реке в пределах Великоновоселковской общины поднялся на 1,2 метра. Подтопления жилья пока не зафиксированы! Мы продолжаем мониторить уровень воды в реке и готовы к любому развитию событий, — говорится в сообщении.

В то же время аналитики из DeepState сообщили о том, что в результате российского удара был поврежден механизм регулирования уровня воды.

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