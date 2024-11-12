«Голубые каски» в Беларуси — это конец Лукашенко» 12.11.2024, 8:18

3,920

Диктатор боится этого сценария.

Telegram-канал «Рефлексии и реакция» предположил, что после завершения войны в Украине на территории Беларуси могут появиться миротворцы:

— Любые «голубые каски» в Беларуси, кроме российских — это конец режима завтра же на той территории, где будут стоять эти каски. Или они будут спокойно смотреть, как ОМОН лупит безоружных?

Отсюда идет бешеное желание Лукашенко тащить Беларусь в сторону нейтралитета. Это и фразы «мы не разрешали русским нападать, они сами пошли по дороге домой с учений». И «могут договориться так, что от нас ничего не останется» в контексте мирных переговоров.

Либо вновь встает вопрос о белорусском транзите и статусе страны. Это решает все проблемы внешних игроков, но для этого в Беларуси нужна власть, которую признает большинство. Против которой не будут бунтовать.

Лукашенко будет пытаться продавать, что он и есть такая власть — смотрите, на «выборах» все за меня, протестов нет. Но, во-первых, массовые репрессии видят все. Во-вторых, из Конституции нейтралитет убран, а российское ядерное оружие на словах завезено. А если при всем при этом еще и в какой то форме будут протесты (например, акции одиночек) — это просто перечеркнет всю картинку.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com